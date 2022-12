Jong FC Volendam sluit 2022 in mineur af

Jong FC Volendam sloot kalenderjaar 2022 af tegen vv Katwijk. Ondanks een uitblinkende keeper Barry Lauwers ging Katwijk er met de volle buit vandoor. In het Kras Stadion werd het 0-1.

Door: Stefan van Nierop

Met debutant Francisco Reyes Marizan op de rechtsback-positie trapte Quincy Hoeve de wedstrijd af. In de eerste minuut kon Jong FC Volendam ook meteen op voorsprong komen. Joey Antonioli gaf voor op Hoeve, maar voordat de spits zijn voet tegen de bal kon planten, maakte Katwijk-aanvoerder Robbert Susan de kans onschadelijk. Barry Lauwers moest daarna flink ingrijpen, toen hij een scherp schot van Ahmed El Azzouti knap keerde. Ook een schot van dichtbij door spits Tim Freriks werd fraai gestopt door Lauwers.

Het waren speldenprikjes van de Volendammers, maar de grootste kans was voor Diego Gustavo. De Braziliaan pikte de bal goed op en mikte richting de verre hoek. Het scheelde weinig, maar het leer ging over. Met tien minuten voor rust scoorde El Azzouti, nadat een afvallende bal vanuit een hoekschop voor zijn voeten terecht kwam. Gelukkig voor de Volendammers ging het feest niet door, want de aanvaller van Katwijk stond buitenspel. Uiteindelijk kwam Katwijk tóch op voorsprong, toen Killian van Mil een strakke voorzet op El Azzouti gaf. De aanvaller werkte in de verre hoek binnen en zo kwam Katwijk geheel tegen de verhouding in met 0-1 voor.

Beide teams begonnen het tweede bedrijf ongewijzigd. Binnen tien minuten moest Lauwers weer ingrijpen. Een afstandsschot van El Azzouti was een prooi voor de Volendamse sluitpost. Even later kwam aanvoerder Susan vrij voor het doel, maar kopte over. Na een uur spelen leek invaller Imran Nazih zijn ploeg naast Katwijk te schieten, maar hij zag zijn schot via het been van Katwijk-keeper Jean Paul van Leeuwen het ijzer raken.

El Azzouti kreeg na zeventig minuten spelen de kans op een grotere voorsprong, maar Lauwers voorkwam dat. De uitblinkende sluitpost keerde twee dotten van kansen met zijn snelle reflexen. Met nog een kwartier te gaan, kon Hoeve een voorzet van Jordi Blom binnenkoppen, maar mikte naast. Ook invaller Mukhtar Suleiman wilde namens Katwijk van zich laten horen, maar schoot zeer onzorgvuldig over. Met nog vijf minuten te gaan, kreeg Jong FC Volendam een vrije trap op een gunstige plek. Antonioli nam plaats achter de bal, maar zag zijn kans boven op het doel eindigen. Ondanks vier minuten blessuretijd, kregen de Volendammers de gelijkmaker niet achter Van Leeuwen.

Jong FC Volendam: Barry Lauwers; Francisco Reyes Marizan, Rob Tol, Vernon Addo (74. Billy van Duijl), Ezechiel Fiemawhle; Calvin Twigt, Joey Antonioli, Diego Gustavo (55. Imran Nazih); Tayrell Wouter, Quincy Hoeve, Jordi Blom.