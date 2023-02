Jonk: ‘Opeens was de wedstrijd weg’

,,De bedoeling was dat we het zo lang mogelijk volhielden om de nul te houden, net als tegen Ajax en AZ. Goed compact blijven en geen domme fouten maken. Dan móet Twente immers ook ruimtes weggeven. Maar nu maakte je teveel grote fouten en speel je Twente in de kaart, sta je in korte tijd met 3-0 achter, terwijl er het eerste kwartier niets aan de hand was”, keek Wim Jonk terug op de zondagnamiddag in de Grolsche Veste, waar FC Volendam met 3-0 ten onder zou gaan. Door Eddy Veerman

De trainer koos voor Franco Antonucci als vervanger van de geschorste Gaetano Oristanio. ,,Franco kan iets creëren aan de bal, heeft nog ritme nodig en die komt er weer aan, dat zag je nu bij vlagen.” De Belg en Fransman Florent Sanchez leden ook regelmatig balverlies. ,,Er werd meteen druk gezet op hen en dan moet je zorgen dat je je backs hoog krijgt en Robert Mühren ook in kan spelen, dan hebben ze een afspeelmogelijkheid. Maar dat lukte onvoldoende. In de tweede helft zag je Florent met de bal aan de voet ook twee keer twijfelen, maar spelers moeten aangeven wat ze willen. De ontvanger moet bepalen.”

Jonk zag uiteraard een teleurgestelde groep bij rust in de kleedkamer. ,,Bij die eerste goal moet Josh Flint de diepgaande Brenet aan zien komen en daarop reageren, die situaties hebben we voorafgaand doorgenomen. Bij de tweede ging Josh ook de fout in en vervolgens wordt het 3-0 uit een corner. Dan is de wedstrijd opeens weg. Wij hadden wel wat momenten, maar de eindpass was niet goed toen onze backs Derry John Murkin en Brian Plat diep gingen.”

,,Twente heeft de kwaliteiten om meedogenloos toe te slaan en drie goals achter elkaar in zo’n korte tijd doet natuurlijk iets met het geloof van de spelers, dan weet je dat je nog zeventig minuten te gaan hebt. Dan moet je mekaar niet laten vallen toch proberen eruit te halen wat er nog in de wedstrijd zit. We hebben één kans op de aansluitingsgoal gehad, van Robert Mühren, uit de vrije trap van Carel Eiting. Met de wissels en andere speelwijze probeerden we in de tweede helft vervolgens iets meer stootkracht naar voren te krijgen. Dat was er wel, maar we creëerden te weinig van daaruit. Twente is momenteel één van de betere ploegen van Nederland, ze hebben continu dreiging aan de bal en sluiten verdedigend ook goed en snel aan. En ze blijven ook gaan. Ik vind het spel ook mooi om naar te kijken.”