Miniatuur reuzenrad na brand in ere hersteld

Vorig jaar rukte op zaterdag 5 september de brandweer uit om in het Volendams Museum een miniatuurreplica van de draaimolen en het reuzenrad te blussen. De handgemaakte kunststukjes hadden om onbekende reden vlam gevat.

Medewerkers van het museum wisten het vuur te doven voordat de brandweer op locatie was. Siem Jonk heeft de taak op zich genomen om het reuzenrad in ere te herstellen. Zijn schoonvader Cor Jonk was verantwoordelijk voor de originele versie van de attractie die vorig jaar in as op is gegaan.

Met hulp van Thoom ‘de Koe’ Veerman en Tiny Jonk en sponsoring van Albert Jonk heeft Siem het reuzenrad weer weten op te bouwen. Het fraaie eindresultaat zal voorbijgangers ongetwijfeld versteld doen staan.