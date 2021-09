Nick Schokker valt in de prijzen op Europese Jeugdkampioenschappen bowlen

Vorige week vonden de Europese Jeugdkampioenschappen (EYC) in Tilburg plaats. Volendammer Nick Schokker (17) vertegenwoordigde als één van de vier Nederlanders zijn thuisland. De vele uren oefenen en zijn bijzondere techniek hebben tot een podiumplaats geleid.

,,Ondanks dat vanwege coronamaatregelen alleen de ouders als publiek waren toegestaan, was de spanning te voelen”, begint Nick. ,,De hele professionele opzet, alle aanwezige landen, de talentvolle spelers, het was geweldig om mee te maken. Bovendien was het hartstikke gezellig.”

Achter ‘bowllanden’ Zweden en Duitsland wist Nederland derde te worden. ,,En nu weer trainen om voor het volgende EK in Frankrijk weer geselecteerd te worden. Dit EK was vanwege corona opgeschoven, het volgende toernooi staat alweer gepland in april volgend jaar.”