Postuma nieuwe sponsor van FC Volendam

Zondagmiddag werd in de perskamer van het Kras-stadion een sponsorcontract ondertekend tussen FC Volendam en Postuma. Het bedrijf is bij FC Volendam lid van de businessclub geworden. Erik Postuma ondertekende in het bijzijn van zijn zoon Jelmer het contract. Namens FC Volendam plaatsten Martijn Molleman en Klaas Schilder hun handtekening onder de overeenkomst.