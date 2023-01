Thema-avond vrouwenbond over mensen met een visuele beperking

De thema-avond van de vrouwenbond van woensdag 18 januari jl stond in het teken van blinden en slechtzienden.



Leden van het bestuur waren geïnspireerd geraakt door de gesprekken welke zij gevoerd hadden met Margreet Kwakman, de echtgenote van de onlangs overleden Jan de Boer welke blind was. Door middel van korte filmpjes werd uitgelegd welke vormen van slechtziendheid er zijn en hoe het is om je met een visuele beperking door het dagelijks leven te moeten begeven.



Vaak worden de problemen veroorzaakt door (onbewuste) onoplettendheid van de burger, maar ook door nalatigheid van de gemeentebesturen. Dit was ook de reden dat onze wethouder Kees Schilder van o.a. openbare werken, verkeer, vervoer en parkeren was uitgenodigd om deel te nemen aan deze avond.



Ook werd duidelijk hoeveel tijd en kosten het met zich mee brengt om een hond op te leiden. Door plastic doppen van flessen te verzamelen kunnen wij meehelpen om de kosten voor die opleiding te drukken. De ingezamelde doppen kan men inleveren bij verschillende adressen in ons dorp zoals bij het Nicolaas hof, onze kerken, scholen en het missiehuis van Aaf Beers.