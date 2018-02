Voorwedstrijden St. Mauritius damesturnen te Amsterdam

Instap N3: De jongste selectiedames Merel Karregat en Anouk Jonk turnden zondag beiden een goede wedstrijd. Merel eindigde op een mooie 7e plaats en Anouk werd 13e. Omdat Anouk vorige keer het brons had, mag zij wel door naar de volgende ronde.

Pupil 2 N3: Megan Veerman had zondag echt haar dag en turnde zich naar de derde plaats: brons en ze stroomt door! Caitlin van Weerden liet drie mooie onderdelen zien, maar balk lukte niet helemaal, zij werd 20e . De uitslag van haar vorige wedstrijd was gelukkig genoeg voor plaatsing voor het districtskampioenschap.

Senior, 3e divisie: In een zeer sterk deelnemersveld van 48 dames turnde Ilona Zwarthoed een goede wedstrijd. Een val bij balk en laag gejureerde vloer zorgden voor een 21e plaats. Helaas eindigt het wedstrijdseizoen hier voor Ilona.

Junior 1, 3e divisie: Amy Veerman zette ondanks blessures mooie oefeningen neer. Balk gooide roet in het eten. Ze werd toch nog 10e, maar dit is voor doorstroming niet voldoende.

