Vacature

Oproepkrachten | Foto de Boer

Wij zijn op zoek naar oproepkrachten voor werkzaamheden in onze fotostudio en souvenirwinkels op de Dijk.

Foto de Boer is al sinds 1925 hét adres in Volendam voor het maken van een traditionele foto in kostuum.

Werkzaamheden vallen in de weekenden en in de schoolvakanties.

Voor meer informatie of sollicitatie kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer (0299) 36 36 07

Foto de boer

Haven 82

1131 ET Volendam

info@fotoinvolendamkostuum.nl

www.fotoinvolendamkostuum.nl