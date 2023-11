Vacature | Aanhuis.nl - Filiaal manager (Almere)

Vanwege versterking van ons team, zoeken wij iemand voor het leiden van ons filiaal in Almere, verkoop en optie aandelenpakket.

Ben je op zoek naar een fantastische en uitdagende baan en wil jij samen met ons de winkel in Almere naar een volgend niveau tillen? Neem dan contact op via 0613057926 of mail naar almere@aanhuis.nl

Voor meer informatie bekijk onze website: https://aanhuis.nl/over-aanhuis/vacatures/