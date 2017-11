Vacature: Acdapha Groep

Per 01-01-18, apothekersassistent gezocht voor

Apotheek Edam, Volendam en Waterland-Oost (m/v, 24 uur)

Functie omschrijving

De Acdapha Groep is een collectief van samenwerkende apotheken waar klantvriendelijkheid en farmaceutische expertise voorop staan. Door samen kennis te delen leveren de apotheken uit de Acdapha Groep op een efficiënte en kundige wijze de zorg die de cliënt nodig heeft, zonder hierbij het persoonlijke aspect van goede zorg uit het oog te verliezen.

De Acdapha Groep is per 01-01-2018 op zoek naar een enthousiaste apothekersassistent, inzetbaar in de 3 verschillende apotheken (m/v).

Functie-eisen:

- MBO-Diploma apothekersassistent

- Cliëntgerichte houding

- Communicatief vaardig

- Teamspeler

- 24 uur per week beschikbaar en voor langere tijd

Interesse?

Stuur je CV en motivatie naar:

Mevr. Monique Bosma, P&O manager Acdapha Groep

m.bosma@acdaphagroep.nl