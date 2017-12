Vacature: Bakker

BAKKER ZOEKT JOU!

Begin 2018 met een frisse start... Ben jij op zoek naar een afwisselende baan in een enthousiast team? Ben jij

die actieve persoon die van aanpakken weet? Dan is Bakker op zoek naar jou!

STERKE CHAUFFEUR (m/v)

fulltime

WERKZAAMHEDEN:

• Laden van materialen in de vrachtauto.

• Lossen van materialen bij de klant.

FUNCTIE-EISEN:

• Stressbestendig.

• Actieve en flexibele inzet (geen 9 tot 5 mentaliteit).

• In bezit van rijbewijs B.

BEN JE GEÏNTRESSEERD?

Stuur binnen 10 dagen, uitsluitend per email, je gemotiveerde sollicitatie met CV en recente pasfoto naar:

christel@bakkerdehouthandel.nl

Voldoe je niet aan bovenstaande eisen, dan kunnen we je sollicitatie helaas niet in behandeling nemen!

Bakker dé Houthandel is een begrip in West-Friesland. Bakker is met 15.000m² één van de grootste houthandels van Nederland.