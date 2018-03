Vacature: Bliek

GEZOCHT

ALLROUND (BADKAMER) MONTEUR Bliek Sanitair is al ruim 40 jaar dé badkamerspecialist in Volendam en de Zaanstreek. Wij leveren complete badkamers van topkwaliteit en ontzorgen onze klanten van A tot Z. Herken jij jezelf in onze werkwijze? Dan zijn wij op zoek naar jou!

JOUW PROFIEL

Je bent een allround (badkamer) monteur met (bij voorkeur) enkele jaren werkervaring. Je bent gedreven en kunt een klus zelfstandig aanpakken. Ook ben je in het bezit van een BE rijbewijs.

WAT BIEDEN WE JOU?

Een uitdagende en afwisselende baan in een informele bedrijfscultuur. We bieden een passend salaris conform cao. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Alexander Tol: 06 4640 1540.

Herken je jezelf in dit profiel?

Stuur dan een mail naar info@blieksanitair.nl

Adresgegevens

Julianaweg 141 GG

1131 DH Volendam

Tel. 0299-366358

www.bliek-badkamers.nl