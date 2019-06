Vacature

Vacature: Carre Wonen & Slapen BV

VACATURE

Wij zijn op zoek naar een kandidaat voor de functie van Administratief Medewerker m/v

full-time (37 uur)

Profiel kandidaat:

• Ervaring met boekhouden

• Goede kennis van Word en Excel

• Uitstekende communicatieve vaardigheden

• Nauwkeurig en gestructureerde werkhouding

Taken en verantwoordelijkheden:

Je verzorgt zelfstandig de:

• Debiteuren- en crediteurenadministratie

• Kas- en bankboekingen

• Facturering

• Controle orderbevestigingen

• Archivering

Geboden wordt:

• Een leuke en afwisselende functie binnen een jong team

• Marktconform salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring

Heb je interesse in deze baan en herken je jezelf in dit profiel?

Stuur je gegevens voorzien van motivatie en CV per brief of email naar:

Carre Wonen & Slapen BV

Postbus 103 - 1130 AC Volendam

Mail: will@carrewonen.nl