Vacature: De Projectinrichter

De Projectinrichter is een snel groeiende professionele en onafhankelijke inrichter van Nederland. Vanuit onze showrooms in Purmerend en Rotterdam adviseren, verkopen en leveren wij meubilair, vloerbedekking, raambekleding en systeemwanden voor de zakelijke markt. We werken op dit moment in totaal met 25 medewerk(st)ers en werken voor én samen met projectmanagement- bureaus, architecten en zakelijke eindgebruikers. Voor verdere informatie over ons bedrijf en ons aanbod zie onze site: www.deprojectinrichter.com.

Vanwege de constante groei zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor onze Customer Support afdeling. Als medewerk(st)er Customer Support ben je samen met 9 andere collega’s verantwoordelijk voor het complete orderproces van offreren, bestellen, leveren, factureren en nazorg. Je bent de schakel tussen onze accountmanagers, leveranciers en klanten waarbij jouw communicatieve vaardigheden en je dienstverlenende instelling goed tot zijn recht zullen komen. Je staat klanten en leveranciers professioneel te woord over alle aspecten van de voortgang. Om onze levertijden te waarborgen houd je nauwgezet de controle over het complete proces. De Projectinrichter streeft naar een uitstekende service en daar maakt ons team zich elke dag hard voor.