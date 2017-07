Vacature: De Waalpaal

Controller (fulltime) Heb jij gevoel met de bouw en infra, zie je niets over het hoofd, ben je goed georganiseerd, denk je overal aan en durf jij initiatief te nemen. Dan ben jij de controller waar wij naar op zoek zijn.

Jouw Werkdag

Als controller bij De Waalpaal worden je dagen onder andere gevuld met; de facturatie, het bewaken van meer en minder werk en het opstellen van overzichten van meer en minder werk. Als controller ben jij daarnaast de persoon die de KAM processen bewaakt (ISO9001 en VCA**). Je zorgt voor de rapportage en de projectcontrolling voor De Waalpaal . Daarnaast controleer je de uren van de collega’s. En ben je bezig met het afhandelen en bewaken van de contracten. Met deze werkzaamheden bewaak je risico’s en financiën in de breedste zin.

Jouw Kwaliteiten

Werken als controller vraagt om speciale vaardigheden. Dit vinden wij de belangrijkste vaardigheden van onze toekomstige collega:

o Je bent de sparringpartner van de bedrijfsleiding op het gebied van financiën, jurdische vraagstukken en risico’s.

o Je bent bewust van processen en de mogelijke verbeteringen.

o Je bent een motivator voor collega’s.

o Je communiceert helder en eenduidig.

o Je hebt een accurate en gestructureerde werkhouding.

o Je bent stressbestendig, oplettend en weet van aanpakken.

o Je staat stevig in je schoenen.

o Je hebt een flexibele, dienstverlenende en enthousiaste instelling.

o Je bent een teamplayer.

Jouw team

Het team waar je in komt te werken kan worden omschreven als hecht, enthousiast, betrokken, informeel, innovatief en flexibel.

Wat vragen wij

o Een VCA VOL certificaat.

o Afgeronde opleiding Bedrijfseconomie of Management Economie en Recht.

o Enige senioriteit, je wordt wel de vraagbaak van de bedrijfsleiding en moet weten waar je over praat.

o Ervaring met Navision is een pré.

o Ervaring in een soortgelijke functie.

o Affiniteit met bouw en/of techniek.

o Geen 9 tot 5 mentaliteit.

Wat bieden wij

o Een salaris conform cao voor de bouwnijverheid-UTA.

o Een fulltime dienstverband.

o Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uiteindelijke doel een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

o Ruimte voor creativiteit, eigen initiatief en kennisdeling.

o Een super werksfeer waar hard werken en plezier maken hand-in-hand gaan.

Het complete overzicht van onze arbeidsvoorwaarden kan worden teruggevonden in de Cao voor de bouwnijverheid (cao Bouw&Infra).

Onze missie, jouw missie?

De Waalpaal is een bedrijf dat trots is op zijn organisatie, klant en product. Door gezamenlijk kwaliteit te bieden voelen de medewerker en klant zich veilig en gehoord.

Dit bereikt De Waalpaal door juist te communiceren, samen te werken en consequent te handelen. Met waardering en respect naar elkaar en onze opdrachtgevers om De Waalpaal toekomstbestendig te maken en te houden.

Kom je bij De Waalpaal werken, dan kom je terecht in een no-nonsense bedrijfscultuur met ruimte voor eigen initiatief. Je krijgt de mogelijkheid om een functie te gaan vervullen binnen een groeiend bedrijf. Als groeiend bedrijf werken wij aan onze eigen ontwikkeling, maar vinden we het ook belangrijk dat jij aan je eigen ontwikkeling werkt, hier willen wij je graag bij ondersteunen.

JA, ik wil deze baan

Als jij deze baan wilt, dan horen we graag van je waarom jij de perfecte kandidaat hiervoor bent.

Stuur jouw sollicitatiebrief naar Sophie Wever, s.wever@vanthekgroep.nl

Inhoudelijke vragen? Jurian Borst, 0299- 31 30 20 helpt je graag.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet gewaardeerd.