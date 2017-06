Vacature: Foto & Film studio Volendam

Foto & Film studio Volendam is een attractie in het hart van Volendam.

Tijdens een bezoek aan de studio kunnen bezoekers een foto laten maken in Kostuum, en kan er een karaoke film worden gemaakt.

Daarnaast worden er diverse merchandiseartikelen, fotoboeken en filmpjes verkocht.

Voor ons team zijn wij op zoek naar enthousiaste, klantvriendelijke en ervaren

Verkoopmedewerkers m/v en een gastvrouw/heer voor de Tours & Tickets info shop

Als gedreven verkoopmedewerker ben je bezig met het maken en verkopen van kostuumfoto’s en karaoke-films en help je klanten bij het aan- en uittrekken van de kostuums. Als gastvrouw/heer beman je de Tours & Tickets info shop die zich in de winkel bevindt. Je dient een goede beheersing van de Engelse taal te hebben en bij voorkeur van de Spaanse taal of een andere derde taal. Foto & Film studio Volendam is 7 dagen per week geopend van 09.00 tot 21.00 uur.

Heb je interesse?

Stuur dan vandaag nog je CV met daarbij een uitgebreide motivatie naar werving@worldofdelights.com