Vacature: HNR

Stucadoorsbedrijf HNR is opgericht in 2006 en inmiddels een gevestigde naam binnen de bouwwereld.

Dat komt door ons motto: Kwaliteit wint de strijd

Wekelijks gaat een team van circa 60 professionele stucadoors het land in voor het uitvoeren van kleine tot middelgrote projecten.

Wij zijn op zoek naar een: (ERVAREN) STUCADOOR

Wij bieden:

• Prettige collega’s

• Mooi werk

• Goed loon

• Eigen bus

Interesse? Neem dan snel contact op!