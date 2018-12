Vacature

Vacature: Home Instead

Wilt u ook betekenisvol werk doen en daar de tijd voor mogen nemen?

Dan is Home Instead op zoek naar jou! CAREGivers zijn flexibel inzetbare medewerkers op basis van een aantal contracturen. Bent u geïnteresseerd in een parttime baan als CAREGiver? Solliciteer dan nu ! Voordat u start als CAREGiver, krijgt u een interne training op maat.

Onze regio is Waterland; Purmerend, Beemster, Edam-Volendam, Waterland, Wormerland. We matchen medewerker en klant o.a. op basis van interesses en woonplaats.

Herkent u zichzelf in:

• Iemand die warme zorg in de thuissituatie de normaalste zaak van de wereld vindt?

• Heeft u ervaring met mantelzorg, ADL werkzaamheden of bent u bereid dit te leren?

• Kunt u uw levenservaring toepassen in relatie met de klant?

• Wilt u een bijdrage leveren aan de levenskwaliteit van senioren?

• Heeft u altijd in de zorg willen werken maar geen specifieke opleiding?

• Staat u open voor trainingen en scholing op het gebied van welzijn en zorg?

Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar CAREGivers die zich thuis voelen bij:

• Klanten (en familie) die zelf de regie nemen en graag thuis willen blijven wonen;

• Vaste klanten die bij je passen wat betreft interesse en levenswijze;

• De mogelijkheid om je kennis en vaardigheden te ontwikkelen;

• Een contract waarbij het aantal uren afhangt van je inzetbaarheid en flexibiliteit.

• De werkzaamheden van de CAREGiver zijn divers. Iedere klant is uniek.

De bezigheden bij de klant kunnen bestaan uit:

Een CAREGiver komt bij de klant op het tijdstip dat de klant het wenst; Een CAREGiver heeft minimaal een uur voor een zorgmoment;

Een CAREGiver voert geen medische en voorbehouden handelingen uit; Home instead Thuisservice is een niet-medische thuiszorg.

Bent u geïnteresseerd en op zoek naar een geheel nieuwe uitdaging?

Ga voor meer informatie naar onze website www.homeinstead.nl/waterland

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Janneke Leijden van Amstel via tel. 0299 31 62 07 of mail naar jleijdenvanamstel@homeinstead.nl