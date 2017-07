Vacature: Jacquet Nederland BV

Jacquet Nederland BV is onderdeel van de Jacquet Metals Group, de wereldwijde marktleider

in het verbruik van rvs quarto platen. In onze fabriek produceren en verhandelen wij

hoogwaardige metalen halffabrikaten.

De werkzaamheden bestaan uit:

- Het ondersteunen van onze verkoopafdeling

- Het invoeren, opvolgen en afronden van aankopen en verkopen

- Het onderhouden van contacten met zowel binnen- als buitenlandse klanten

en leveranciers

- Diverse andere werkzaamheden voortkomend uit verkoop

Wij vragen:

- Minimaal MBO / HAVO of eenzelfde door ervaring verkregen niveau

- Talenkennis: Engels, eventueel Frans en/of Duits

- Enige ervaring is een pre, maar geen noodzaak

- Je bent flexibel, gemotiveerd en zowel zelfstandig als in groepsverband goed

functionerend

Wij bieden:

- Salaris in overeenstemming met leeftijd en ervaring

- Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden

- Prima werksfeer in een jong gemotiveerd team

Indien u in bovengenoemde functie geïnteresseerd bent,

verzoeken wij u om een schriftelijke sollicitatie met CV te zenden aan:

T.a.v. Patty Metsemakers

Volume 119b, 1446 WH Purmerend

e-mail: metsemakers@jacquet.nl

www.jacquet.nl