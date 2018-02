Vacature: Juwelier Schilder Vlugt

Allround verkoopmedewerker m/v

(3-5 dagen)

“ Het uitzoeken van een sieraad of horloge is iets moois, vaak ter gelegenheid van iets bijzonders. Wij adviseren klanten graag bij de aankoop hiervan, een klant die tevreden en met een goed gevoel de deur uitloopt, daar doen we het voor . “

Haal jij hier ook voldoening uit ? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ben je enthousiast, representatief, communicatief en sociaal vaardig? Ben je klantvriendelijk en servicegericht? Ben je een teamplayer, maar kun je ook zelfstandig werken? Neem je graag initiatief en kun je snel schakelen? Wil je jezelf graag blijven ontwikkelen? Dit in combinatie met een gevoel voor mode en interesse in de laatste ontwikkelingen op het gebied van horloges en sieraden maakt je de geschikte collega waar wij naar op zoek zijn!

Tevens:

- ben je (minimaal) in het bezit van een HAVO of MBO diploma

- spreek je goed Nederlands en Engels

- kun je met de computer omgaan

- ben je bereid om in het weekend te werken

(de ene week op zaterdag, de andere week op zondag)

Herken jij je in bovenstaand profiel? Stuur dan je schriftelijke motivatie, plus CV en pasfoto naar claudia@schildervlugt.nl

Voor vragen of meer informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met Claudia Schilder, telefoonnummer 0299-363757.

Haven 118 Volendam www.schildervlugt.nl