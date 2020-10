Vacature

Vacature: Klaas Puul

KOM JIJ WERKEN BIJ Klaas Puul BV?



Klaas Puul BV is al decennialang één van de meest toonaangevende producenten van

verse visproducten in Europa. Van de vangst tot de levering bij de klant: Klaas Puul

beheert het hele productie- en verwerkingsproces. Dankzij ons hoogstaande

productiesysteem en authentiek vakmanschap bieden wij de allerhoogste kwaliteit

in garnalen. Gezien de groei van onze activiteiten zijn wij voor onze

afdelingen op zoek naar diverse collega’s;

Medewerker Order Entry

(40 uur per week)

De Medewerker Order Entry staat in direct contact met onze klanten en interne

afdelingen en is verantwoordelijk voor het afstemmen en verwerken van alle

verkoopgegevens en daarbij behorende administratie.

Junior Inkoper

(40 uur per week)

Verantwoordelijk voor het op zelfstandige wijze inkopen van producten en diensten

(food & non-food) en is daarvoor continu in contact met interne en externe

stakeholders en bewaakt hierbij het inkoopproces.

Hoofd Technische Dienst

(40 uur per week)

Als hoofd technische dienst ben je verantwoordelijk voor de huisvesting en inrichting

van de productieprocessen waarbij kosten, productiviteit, know how en minimale

downtime

Allround Monteur

(40 uur per week)

Bij diverse technische aangelegenheden ben jij het aanspreekpunt voor medewerkers

en zorg je voor de juiste ondersteuning van het productieproces.

QA Officer

(40 uur per week)

Als QA officer ben je mede verantwoordelijk voor de borging van het

kwaliteitssysteem en de juiste toepassing van het kwaliteitsbeleid in de organisatie.

Microbiologisch Analist

(40 uur per week)

Samen met je collega’s zorg je voor een juiste kwaliteitsbewaking en uitvoering van

microbiologische/chemische analyses van schaal-, schelp- en weekdier producten.

Schoonmaker Productie

(20 uur per week)

Aan het einde van de werkdag maak jij de machines, vloeren en

hygiënesluizen weer schoon en klaar voor gebruik voor de volgende dag.

Heb jij interesse in van deze uitdagende functies?

Dan zien wij graag jouw sollicitatie tegemoet. Stuur je sollicitatie, voorzien van

CV en motivatie, per e-mail t.a.v. Ankie van de Spijker (hr@klaaspuul.com).

Voor meer informatie over deze functie kun je telefonisch contact opnemen

met Ankie van de Spijker op telefoonnummer 0299-399344.