Vacature: KOEL-MY

KOEL-MY

Is op zoek naar een:

Leerling koelmonteur

- Zoek je een afwisselende baan

- Geen last van hoogtevrees

- Affiniteit met techniek

- Werken in een jong dynamisch team

- Kom je net van school

Onze eisen zijn:

- Minimaal Nederlands kunnen lezen en schrijven

- In het bezit van rijbewijs B

- Bereid wisselende uren te draaien (geen 9 tot 5 mentaliteit)

- Bereid om hard te werken (zeker in de zomermaanden)

- Een diploma is niet vereist, maar wel een pré!

Wij bieden:

- Een leuk en jong team

- Een afwisselende baan

- Doorgroeimogelijkheden in de vorm van opleiding/cursussen

Arbeidsvoorwaarden:

- Salaris afhankelijk van ervaring en opleiding

Reageren op deze vacature?

Heb je interesse in de vacature van leerling koelmonteur?

Stuur je reactie naar info@koelmy.nl