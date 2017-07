Vacature: Koperen Vis

TOPPERS

voor de bediening en de keuken gezocht..!

Het zomerseizoen is in volle gang, en zoals altijd kunnen wij hier versterking bij gebruiken. Of het nu gaat om full time, part time, doordeweeks of de weekenden, bij ons gezellige team kun je aan de slag.

Horeca ervaring is een pré maar met de juiste motivatie komen we er ook!

info@dekoperenvis.nl

Tel. 0299 - 65 06 27