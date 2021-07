Vacature

Vacature: Kras Recycling

Voor onze locaties in Volendam, Almere en Amsterdam (1FTE) zijn wij op zoek naar een fulltime:

Allround Productiemedewerker / schoolverlater

Wie zijn wij?

Kras Recycling B.V. is een familiebedrijf dat al ruim 65 jaar actief is in het recyclen van

papier, karton, folies en kunststoff en. Kras is internationaal actief en toonaangevend in

deze dynamische en snel veranderde industrie. Een uitgebreid profi el van ons bedrijf is

te vinden op onze internetsite: www.kras-recycling.com

Wat ga je doen?

Voor onze locaties zoeken we een veelzijdige en fl exibele productiemedewerker. De

kneepjes van het vak leren we je graag zelf maar belangrijker vinden we dat je je positief

inzet, gedreven bent en graag het vak wilt leren en je openstelt voor doorgroeimogelijkheden

binnen Kras.

Natuurlijk vinden wij het fi jn als je werkervaring hebt en in het bezit bent van een heftruckcertificaat. En een C(E) rijbewijs zou daarbij een geweldige aanvulling zijn, maar

anders leiden we je daarin graag zelf op.

Wat zoeken wij?

Je bent een aanpakker en wacht niet af om iets te ondernemen. Je durft vragen te stellen

en te overleggen met collega’s. We vinden het belangrijk dat je je prettig voelt op je

werkplek en jezelf daardoor snel kunt ontwikkelen tot een fi jne collega. Wanneer je net

van school komt en graag aan het werk wilt gaan, dan ben je bij ons ook welkom.

Wat vragen wij?

- Gevoel voor, of affi niteit met techniek

- Positieve inzet en fl exibele instelling

(je kunt ingezet worden op onze locaties Volendam, Almere en Amsterdam)

- Een doorzetter die wil doorgroeien binnen Kras

- Fulltime beschikbaar

Wat bieden wij?

- Goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden

- Marktconform salaris

- Opleiding – en doorgroeimogelijkheden binnen Kras

- Een prettige werksfeer in een team met leuke collega’s

- Zicht op vaste aanstelling bij gebleken geschiktheid

Kom jij ons team versterken en ga je samen met ons de uitdaging aan?

Meer weten over de vacature? Benieuwd hoe een gemiddelde werkdag er uit ziet of

gewoon vrijblijvend kennis komen maken? Neem dan even contact op met onze HR

Functionaris op: Tel.: 06-303 69 223

Jouw sollicitatie en cv kan je mailen naar: Jvanligten@kras-recycling.com

of sturen naar: Kras Recycling B.V.

T.a.v. Jessica van Ligten

Postbus 251, 1130 AG Volendam