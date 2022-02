Vacature Kras Recycling B.V.

Voor onze locatie in Volendam zijn wij per direct op zoek naar een fulltime Financieel Administratief Medewerker (1FTE)

Wie zijn wij?

Kras Recycling bestaat inmiddels 70 jaar en is daarin actief in het inzamelen, bewerken, sorteren en verhandelen van bedrijfsafvalstoffen papier/karton, folies en kunststoffen. Kras heeft 5 locaties in Nederland, 1 in België en een verkoopkantoor in Hong Kong. Daarnaast heeft Kras een deelneming in Reks (Kosovo), en in Circular Plastics, ketenregisseur in de circulaire economie voor plastics.

Kras is internationaal en actief in meer dan 45 landen.

Wat ga je doen?

Voor onze locatie in Volendam zoeken we een financieel administratief medewerker.

We werken met een klein en hecht team op de afdeling Financiën. Op deze afdeling worden de financiële zaken van al onze locaties afgehandeld.

Je gaat je onder andere bezig houden met aller voorhanden zijnde werkzaamheden;

 Controle van inkoop

 Maken van verkoopfacturen

 Export documenten

 Inklaringsdocumenten

 Aangifte CBS.

Wat zoeken wij?

We zoeken iemand die (financiële) administratieve aanleg heeft en graag bij ons de kneepjes van het vak wil leren. Plezier in het werken met cijfers is dus een must.

Communicatief ben je sterk, heb jij een pro actieve houding, ben jij accuraat en hou jij van aanpakken. Geen dag is bij ons hetzelfde en je moet snel kunnen schakelen tussen werkzaamheden.

Gezien het uitgebreide takenpakket zoeken we echt iemand die fulltime beschikbaar is.

Wat vragen wij?

 HAVO/MBO werk – en denkniveau

 Ervaren met MS Office (Outlook, Word, Exel)

 Accuraat

 Flexibele instelling

 Fulltime beschikbaar (bij voorkeur per direct)

 Goede kennis van de Engelse taal

Wat bieden wij?

 Goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden

 Marktconform salaris

 Opleidingsmogelijkheden

 Een prettige werksfeer in een fijn en klein team

Wij zoeken een persoon die bij ons past! Dezelfde inzet en passie voor het vak heeft als wij.

Ben jij dit?

Benieuwd hoe een gemiddelde werkdag er uit ziet of gewoon vrijblijvend kennis komen maken? Neem dan even contact op met onze HR Functionaris op 06-303 69 223

Jouw sollicitatie en cv kan je mailen naar Jvanligten@kras-recycling.com of sturen naar

Kras Recycling B.V.

T.a.v. Jessica van Ligten, Postbus 251, 1130 AG Volendam