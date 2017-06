Vacature: Lotje Wine&Dine

Parttime / fulltime

MEDEWERKERS GEZOCHT!

Ben jij die leuke jongen of meid, man of vrouw

met enige ervaring in de horeca die ons team wil komen versterken in de bediening?

Mail dan je cv naar ons en wij zullen spoedig contact met je opnemen!

Ook kun je telefonisch contact opnemen met: 06-50 24 51 00

Haven 148

1131 EW Volendam

info@lotjewinedine.nl