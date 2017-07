Vacature: Lou Buijs

Lou Buijs BV is sinds 1931 een toonaangevend bedrijf op het gebied van

loodgieters-, sanitair-, CV- en bitumineuze dakdekkerswerkzaamheden.

Wegens sterke uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij heden op zoek naar een:

Ervaren chef monteur (loodgieter)

die zelfstandig (nieuwbouw)projecten kan aansturen.

Dit omvat onder andere:

- Zelfstandig installeren van alle technische installaties volgens specificaties

en planning.

- Controleren voortgang en kwaliteit werkzaamheden

- Aansturen (assistent) monteurs op het project

Wij bieden:

- Prettige werksfeer

- Goed salaris

- Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bestelauto,

telefoon van de zaak, pensioenregeling, aanvullende verzekeringen etc)

- Leuk en afwisselend werk op zowel kleinschalige als grote projecten.

Zin in meer uitdaging met meer dan voldoende mogelijkheden

tot scholing en ontplooiing, neem dan contact op met Nico Tol of Ben Tol

via 0299-364569 of per mail naar info@loubuijs.nl