Vacature:

Maatschap Huisartsen Monnickendam

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een

Doktersassistente

24 tot 32 uur per week

We zoeken per 1 februari 2022 een leuke collega met liefde voor het vak, gedegen vakkennis en een zekere mate van stressbestendigheid.

Heb je de opleiding afgerond en werkervaring in een

huisartsenpraktijk? Dan komen we graag met je in contact! Een afgeronde opleiding is een must, werkervaring is

gewenst. Wij zorgen voor een inwerkperiode en een

behulpzaam team collega’s.

We geven ons personeel ruimte om te groeien. Scholing en zelfontplooiing vinden we belangrijk, net als collegialiteit en verantwoordelijkheidsgevoel.

Kijk op onze website (huisartsen.praktijkinfo.nl) voor

informatie over de organisatie en ons zorgaanbod.

De CAO huisartsenzorg is van toepassing. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding en ervaring.

Voor meer informatie kunt u bellen met Noor Weidinger op 0299-659051

op maandag, dinsdag en donderdag.

Solliciteren kan via n.weidinger@hamdam.nl

Graag tot ziens!