Vacature: MATIX

MATIX is een ambitieuze en internationaal opererende groothandel in souvenirs. Wij ontwerpen, produceren, importeren en leveren een divers productassortiment voor vele toeristische trekpleisters, musea en winkels.

Wij zijn per direct op zoek naar een

energieke magazijnmedewerker (full-time)

Dit is wat je doet:

• Orders picken

• Administratieve werkzaamheden

• Binnenkomende containers lossen

• Bus inladen en bestellingen afleveren bij klanten

Dit is wat we vragen:

• Rijbewijs BE

• Reach-heftruck ervaring

• Communicatieve vaardigheden

• ‘Handen uit de mouwen’ mentaliteit

• Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Als magazijnmedewerker ben je de hele dag fysiek in de weer. Je verricht diverse werkzaamheden en brengt afwisselend bestellingen rond door geheel Nederland.

Spreekt dit je aan? Stuur je schriftelijke sollicitatie per email t.a.v. Marian Tol naar marian@matix.nl óf een brief naar MATIX Souvenirs - Nijverheidstraat 45 1135 KZ Edam.

Nijverheidstraat 45 | 1135 KZ Edam-Volendam | 0299 320 552 | info@matix.nl | www.matix.nl