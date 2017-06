Vacature: Meilink

MEILINK EDAM zoekt enthousiaste, leergierige, kwaliteits- en servicegerichte

PRODUCTIEMEDEWERKERS (locatie Edam, fulltime 39 u/wk) met ambitie om zich te specialiseren in het veelzijdige vakgebied industrieel verpakken. Je gaat o.a. transportverpakkingen van hout en karton maken en op termijn word je intern opgeleid tot industrieel verpakker.

Over Meilink

Meilink is met ca. 350 medewerkers en 5 productievestigingen, vracht- en transportexperts Varekamp Project Services te Rotterdam en ingenieursbureau IPS Technology in Eindhoven marktleider in de Benelux op het gebied van industrieel verpakken. Hoe kwetsbaar, exclusief en afwijkend van formaat een product ook is: het Meilink team verpakt en vervoert het. Tot zelfs aan de andere kant van de wereld en weer terug. Ons motto: Securing Value. Bekijk ons werk: www.meilink.eu

Meilink vraagt

Bij Meilink is geen dag hetzelfde. Geschikte kandidaten voelen zich dan ook thuis in een productieorganisatie met een korte planningshorizon, korte doorlooptijden, het leveren van maatwerk en klant- en kwaliteitsgerichtheid.

Ook vragen wij:

• enige werkervaring in een productieorganisatie en affiniteit met hout.

• je bent collegiaal, flexibel, leergierig en bereid een stapje extra te zetten als het werk dat van je vraagt.

• je bent woonachtig op goed bereisbare afstand van Edam.

Meilink biedt

Een afwisselende baan in een organisatie waar ruimte is voor initiatieven en ideeën en verdere ontwikkeling. De arbeidsvoorwaarden zijn passend bij de functie en marktconform.

Interesse?

Stuur je sollicitatie (met motivatie en CV) naar: vacatures.edam@meilink.eu