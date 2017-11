Vacature: NBC van Roemburg

Assistent accountant

fulltime (40 uur)

Wij zoeken een jonge en ambitieuze assistent-accountant met een professioneel kritische instelling die cijfermatig goed onderlegd is. Maar er schuilt ook een goede adviseur in je, met interesse in de IT. Dit betekent dat je voortdurend meedenkt met onze klanten en hen pro-actief op weg helpt bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering.

Ben jij zo'n knappe kop die altijd dat stapje meer zet, de beste wil zijn en niet op zijn of haar mondje is gevallen? Grijp dan nu je kans!

Wat moet je kunnen?

Je hebt (bijna) een opleiding op HBO of universitair niveau afgerond met als specialisatie accountancy, bedrijfskunde of bedrijfseconomie;

-Je kunt zelfstandig werkzaamheden uitvoeren bij onze klanten;

-Je bent duidelijk in je communicatie;

-Je beheerst verschillende online toepassingen;

-Je bent leergierig en wilt op de hoogte blijven van de laatste technologische ontwikkelingen binnen het vakgebied;

-Je haalt je neus niet op voor bijkomende relevante werkzaamheden;

-Je beheerst het Nederlands en Engels goed;

-Kennis van IT/Caseware applicaties is een pré;

-Je bent een kei in het analyseren van data;

-Rijbewijs-B.

Wat krijg je van ons?

Een perfecte en uitdagende baan waarin je al je persoonlijke en vaktechnische ervaring kwijt kunt. Je krijgt veel verantwoordelijkheid om je talenten te ontwikkelen, met uitstekende studiefaciliteiten en begeleiding on-the-job. Verder vinden wij het leuk als je meedenkt over de verdere inrichting en groei van onze dienstverlening, nu en in de toekomst.

De sfeer is informeel en je komt te werken in een enthousiast team van leuke collega's die veel met elkaar lachen, maar hun verantwoordelijkheid voor de klant serieus nemen.

Natuurlijk is het salaris goed en marktconform, net als de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Over NBC/Van Roemburg & Partners:

Bij NBC/Van Roemburg & Partners BV werken meer dan 50 medewerkers in de accountancy en belastingadviespraktijk. We zijn een kantoor dat een totaalpakket aan financieel-administratieve diensten biedt en samen met onze klanten en verschillende samenwerkingspartners werkt aan oplossingen. Kernwaarden zijn innovatief, vakkundig, betrokken en betrouwbaar. Ons bedrijf en de medewerkers hebben een professioneel kritische instelling en houden goede waarden en normen hoog in het vaandel. Ons kantoor is prima bereikbaar met de auto en openbaar vervoer en er is voldoende parkeergelegenheid.

Interesse, meer informatie en solliciteren?

Enthousiast geworden over deze baan? Solliciteer dan per e-mail via info@nbcvanroemburg.nl Eerst meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Winfried Jonk of Kees de Boer, telefoon 0299-657060.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld