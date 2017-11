Vacature: NBC van Roemburg

(Accountant) Controleleider,

heb jij een passie voor je vak? Heb je meerdere jaren ervaring in de controlepraktijk, bij voorkeur bij een wat groter kantoor. Heb je het gevoel dat je doorgroeimogelijkheden worden beperkt en zoek je een kantoor met leuke klanten, een informele sfeer en een directe benadering, kom dan eens met ons praten. Wij zijn op zoek naar een ervaren controleleider om ons team in Volendam te versterken en onze praktijk te blijven verbeteren. Wij zijn NBC/Van Roemburg & Partners, voor de controlepraktijk werkend onder de naam NBC Audit Services, een accountants- en advieskantoor met een boeiende en groeiende klantenportefeuille van nationale als internationale bedrijven, zowel in de non-profitsector als het MKB.

Jouw taken als (Accountant) Controleleider zijn:

• Het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden bij onze controle klanten;

• Het werken in teamverband waarbij jij als projectleider zorgdraagt

voor communicatie richting partners en de rest van het team;

• Het onderhouden van contacten met klanten,

met name met de financieel manager/directeur;

• Het opstellen van het top memo, de gehele rapportage

en management letter;

• Het dragen van de verantwoordelijkheid voor de planning

en het zorgdragen voor een vaktechnisch deugdelijk dossier;

• Het begeleiden van de assistent-accountants bij hun werkzaamheden;

• Het gebruik maken van diverse online toepassingen en het volgen van

de laatste technologische ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Profiel en functie eisen:

•Je hebt 4 tot 6 jaar relevante werkervaring binnen

de accountancy branche;

•Je hebt je RA opleiding succesvol afgerond of je zit in de afrondende fase;

•Je hebt commerciële interesse en bent kundig in het opbouwen

en onderhouden van contact met de cliënten;

•Accuratesse, stressbestendigheid en flexibele serviceverlening

zijn jouw sterke kanten;

•Je bent communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling

en beheerst de Nederlandse en Engelse taal;

•Je kan goed samenwerken, maar ook zelfstandig werken,

en je bent proactief en hebt de ambitie om verder te komen;

•Kennis van Caseware applicaties is een pré;

•Wij zijn op zoek naar collega’s die maatschappelijk betrokken zijn,

beschikken over een professioneel kritische instelling en die een rechte rug

en focus op kwaliteit hebben.

Wij bieden jou:

• een uitdagende en veelzijdige functie met veel verantwoordelijkheid,

waarin talenten ten volle kunnen worden benut en verdere doorgroei

mogelijk is;

• een open en prettige, collegiale werksfeer in een enthousiast team

dat kwaliteit nastreeft;

• goede studiefaciliteiten;

• een prima salaris met een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden;

• Een brede en gevarieerde cliëntenkring.

Over NBC/Van Roemburg & Partners:

Bij NBC/Van Roemburg & Partners BV werken meer dan 50 medewerkers in de accountancy en belastingadviespraktijk. We zijn een kantoor dat een totaalpakket aan financieel-administratieve diensten biedt en samen met onze klanten en verschillende samenwerkingspartners werkt aan oplossingen. Kernwaarden zijn innovatief, vakkundig, betrokken en betrouwbaar. Ons bedrijf en de medewerkers hebben een professioneel kritische instelling en houden goede waarden en normen hoog in het vaandel. Ons kantoor is prima bereikbaar met de auto en openbaar vervoer en er is voldoende parkeergelegenheid.

Interesse, meer informatie en solliciteren?

Enthousiast geworden over deze baan? Solliciteer dan per e-mail via info@nbcvanroemburg.nl Eerst meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Winfried Jonk of Kees de Boer, telefoon 0299-657060.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld