Vacature: Parttime oppas/huishoudster Katwoude

Gezocht: Parttime oppas/huishoudster Katwoude Wij zoeken een hele lieve mevrouw, liefst 35+, die een paar dagen per week op onze twee jongetjes wil passen en daarnaast huishoudelijk werkzaamheden wil verrichten. De tijden en werkzaamheden zijn als volgt:

• Elke maandag, dinsdag en donderdag van 13.45 tot 18.00 uur.

Op afroep extra uren i.v.m. onregelmatigheid en in de schoolvakanties

• Werkzaamheden zijn oppassen op twee jongens (5 en 7), ophalen van school

• Huishoudelijke werkzaamheden zoals schoonmaken en ’s avonds koken voor het gezin

Wij zoeken een mevrouw die hier echt “zin in heeft” en dit werk voor langere tijd wil doen. U bent van onbesproken gedrag, u kunt uitstekend met kinderen overweg en u heeft een rijbewijs. Voor het ophalen van de jongens kunt u onze auto gebruiken. U heeft een flexibele instelling, u begrijpt dat wij ons best doen om ’s avonds om 18.00 uur weer thuis te zijn maar dat het soms tegen kan zitten. Wij werken met het arbeidscontract hulp in huis van de rijksoverheid.

Graag zien wij uw reactie tegemoet via reure01@kpnmail.nl. Om privacy redenen worden adres en gegevens verstrekt na uw reactie.