Vacature: Piet Butter

VACATURE WERKVOORBEREIDER INSTALLATIETECHNIEK Wil jij deel uitmaken van een geweldig team, heb je ervaring en scholing op het gebied van de installatie techniek. Wij zijn dan op zoek naar jou! Ter uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een leuke collega, uit de omgeving Edam-Volendam, die veel ervaring heeft met werktuigbouwkundige installaties, loodgieterswerk, centrale verwarmingsinstallaties, dakdekkerswerk en/of zinkwerk. Wij bieden een baan waarbij je op verschillende mooie projecten kan begeleiden en je elke dag met plezier naar je werk gaat.

Piet Butter BV is een veelzijdig loodgieter- en installatiebedrijf, die thuis is in de nieuwste ontwikkelingen op zijn vakgebied. Ieder jaar realiseren wij tientallen installatieprojecten, uiteenlopend van woning tot kantorencomplex, van fabriek tot winkelcentrum, maar ook renovaties van de mooiste hotels en huizen. Onze professionaliteit komt tot uiting doordat wij het beste talent in huis hebben, passie hebben voor het vak en hiermee gezamenlijk de mooiste projecten realiseren. Ook zijn wij in het bezit van diverse certificeringen en een jarenlange lijst van afgeronde projecten voor diverse markten.

Ben jij geïnteresseerd of heb je vragen over de functie, neem dan gerust contact met ons op.

Wij kijken uit naar jou als nieuw teamlid.

Solliciteren kan via:

Piet Butter BV

T.a.v: Piet Butter

Edisonstraat 8

1131 KA Volendam

Tel: 06 53355955

info@uwloodgieter.nl

www.uwloodgieter.nl

Acquisitie op basis van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.