Vacature: Plug verfgroothandel

Ter opvolging van onze huidige vestigingsmanager zijn wij voor onze vestiging

in Volendam op korte termijn op zoek naar een VESTIGINGSMANAGER (M/V)

TAKENPAKKET:

• Afhandelen en begeleiden van orders

• Commerciële activiteiten en evenementen plannen en gesprekken voeren om

de verkoop te stimuleren en te ondersteunen

• Gehele winkelproces uitvoeren variërend van voorraadbeheer en –beleid,

goederenontvangst en -controle, balieverkoop, verf mengen en de bijbehorende

administratieve werkzaamheden

• Kasbeheer

• Het zelfstandig opereren vanuit een verkooppunt

• Adviseren op het gebied van verf(systemen) en bijbehorende non-paint artikelen

• Je geeft leiding aan de medewerker(s) m.b.t. de uitvoering van verkoop e.d.

PROFIEL:

• MBO werk- en denkniveau

• Kennis van en ervaring met MS Office

• Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie

• Verftechnische kennis en kennis van non-paint artikelen is belangrijk

• Goede communicatieve eigenschappen

• Proactieve teamplayer

• Zelfstandig, gedreven gastheer/vrouw met een zeer hoog serviceniveau

• Bij voorkeur woonachtig in Volendam of directe omgeving

AANBOD:

• Uitdagende baan waaraan voor een groot deel zelf invulling kan worden gegeven

• Zelfstandige functie in een ambitieuze en prettige werksfeer

• Marktconforme beloning

INTERESSE?

Stuur je cv en motivatie per e-mail naar Marja Boellaard via marja@plugbv.nl