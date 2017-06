Vacature: Primex

PRIMEX ZOEKT NIEUWE COLLEGA !

Primex Textiles is een distributeur in promotioneel textiel met o.a. de merken

Fruit of the Loom en B&C. Al ruim 15 jaar voorzien wij onze klanten van promotionele

producten en de beste service. Onze afdeling verkoop binnendienst is daarbij een

belangrijk aanspreekpunt voor onze klanten.