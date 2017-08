Vacature: Pruiken Thuiszorg Nederland

Pruiken Thuiszorg Nederland by Michèle Häcker Specialisten in het aanmeten van pruiken en haarwerken door héél

Nederland aan huis of in het atelier te Volendam. Onze cliënten worden

geconfronteerd met kaalheid door bijv. ziekte, ouderdom of erfelijke factoren.

Wij zijn gecertificeerd en hebben het kwaliteitskeurmerk van alle

zorgverzekeraars op het gebied van hulpmiddelen. Het beroep haarwerkster

is een zeer specialistisch ambacht. Wij zijn dienstbaar, hebben compassie,

levenservaring en liefde voor mensen.

Wij zoeken per direct een parrtime:

HAARWERKMEDEWERKSTER

• Bent u in het bezit van een gedegen kappersopleiding en diploma?

• Heeft u ruime werkervaring (minstens vijf jaar)?

• Ervaring in het aanmeten van pruiken en haarwerken is een pre!

• Heeft u de benodigde empathie en sociale vaardigheden?

• Kunt u zelfstandig werken? Bent u energiek en vaardig?

• Heeft u een krachtige persoonlijkheid en levenservaring?

• Leeftijd geen bezwaar!

• Heeft u administratieve vaardigheden?

• Bent u in het bezit van een rijbewijs?

Dan bieden wij u een baan met toekomst. Een aanstelling waarbij een opleiding

tot de mogelijkheden behoort. Een persoonlijke bedrijfscultuur die zich

kenmerkt door sociale professionaliteit, kwaliteit en betrokkenheid.

Stuur uw sollicitatiebrief (handgeschreven) en C.V. met recente

pasfoto via de post of mail binnen twee weken naar:

Pruiken Thuiszorg Nederland

Botter 4 - 1132 GB Volendam

info@pruikenthuiszorg.nl



Voor nadere informatie verwijzen wij u graag naar de website:

www.pruikenthuiszorg.nl. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met dhr

R. Reijnen. Telefoon: 0299-762910