Vacature

Vacature: Rabobank

Ben jij onze nieuwe commissaris? Wil je kennis maken? Wij zoeken een lid voor de RvC

De Raad van Commissarissen van Rabobank Waterland en Omstreken bestaat uit vier leden en in december 2019 ontstaat er een vacature. De commissaris heeft naast de

toezichthoudende rol ook een werkgevers,- verbindings,- en adviesrol. Voor een goede spreiding in ons werkgebied geven wij de voorkeur aan een commissaris met een netwerk in Edam-Volendam.

Informatie over Rabobank Waterland is te vinden via de website: www.rabobank.nl/waterland of bel met Erika Hes, adviseur Marketing, Communicatie & Coöperatie (06) 20986200 voor aanvullende informatie. Wij ontvangen je reactie graag voor 8 november 2019.

Ledenraad.Waterland@rabobank.nl

Growing a better world together