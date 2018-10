Vacature: Restaurant ‘de Koe’

Zoekt per direct een enthousiaste

MEDEWERKER

• Een jongeman voor 5 dagen ( waarvan 1 dag in het weekend)

• Minimum leeftijd 21 jaar

• Gastvriendelijk en weet van aanpakken

• Horeca ervaring is een pre

• Flexibel inzetbaar, stressbestendig en proactief

• Bereid in het weekend en in de avond te werken

• Je spreekt meerdere talen of bent bereid deze te leren

Wij bieden

• Werken in een dynamisch bedrijf met veel verschillende nationaliteiten

• Afhankelijk van jouw ervaring en inzet, bieden wij een passende beloning en goede secundaire arbeidsvoorwaarden