Vacature: SG de Triade

SG DE TRIADE ZOEKT TECHNISCHE DOCENTEN! Het Atlas College heeft voor de locatie SG de Triade per 1 augustus 2022 een vacature voor twee Technische Docenten (Bouw) en (Metaal/elektro/installatiewerk). (2,0 fte)

Naar wie zijn wij op zoek?

Wij zijn op zoek naar twee technische docenten (in spé). Mensen die het leuk vinden om onze leerlingen te begeleiden naar een baan in de technische – of bouwsector.

Waarbij je ze niet alleen vakinhoudelijk gaat begeleiden op hun ontwikkeling, maar ook juist op sociaal gebied. Jij biedt samen met het team een veilige haven zodat zij kunnen groeien tot de personen die ze willen zijn.

Wat breng jij mee?

Als Technisch Docent op De Triade houd je je niet alleen bezig met het lesgeven aan onze leerlingen, je zoekt ook naar vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Hierbij moet je denken aan het ontwikkelen van het VMBO-onderwijsprogramma in samenwerking met het MBO en het ontwikkelen van onderwijsprojecten in samenwerking met de bedrijven in de omgeving.

uitstekende communicatieve vaardigheden, woord en geschrift

jij kan een team motiveren

afgeronde HBO of WO opleiding in één van deze gebieden is een pré

evenals werkervaring binnen één van deze gebieden

Zij-instroom mogelijk!

Het docentschap is een vak, misschien wel het mooiste vak dat er is! Nog niet de papieren, maar wil je wel direct aan de slag? Vraag naar de mogelijkheden om eventueel de docentenopleiding te starten via het zij-instroom traject. Deze duurt ongeveer twee jaar, waarbij de volledige opleiding door ons bekostigd wordt.

Wat bieden wij?

Een werkplek waar een hecht team samen betekenisvol

Ruimte om jezelf verder te ontwikkelen

Een gevarieerde en uitdagende baan in een succesvolle school

Een marktconform salaris volgens de CAO-VO, inclusief vakantietoeslag 8%, eindejaarsuitkering 8,33% en reiskostenvergoeding

Een fulltime functie met uitzicht op een vast contract

Semi-collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering en een collectieve ziektekostenverzekering



Wacht niet langer, solliciteer!

Kortom, werk je nu in een technische sector en wil je iets gaan doen waarbij je niet alleen je liefde voor de techniek of bouw kwijt kan, maar juist ook betekenisvol bezig kan zijn? Dan hebben wij de ideale baan voor jou! Via www.meesterbaan.nl kun je solliciteren, deel met ons jouw C.V. en motivatiebrief.

Enthousiast maar heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met mevrouw Jeanine van Schendel, locatiedirecteur: 0299-480090 of mail via detriade@atlascollege.nl.

Meer informatie over deze vacatures: www.atlascollege.nl



Klik hier om de advertentie in hoge resolutie te bekijken!