Vacature: Slagerij Plutostraat

Medewerker gevraagd voor 5 dagen

Slagerij Plutostraat is een ambachtelijke kwaliteitsslagerij.

We zijn op zoek naar een medewerker die enthousiast, leergierig, klantvriendelijk en representatief is en tevens ambitie heeft voor het slagersvak.

We bieden je een gezellig team, goede verdiensten en doorgroeimogelijkheden.

Functie-eisen:

- 5 daagse werkweek

- Van klanten helpen tot worst maken en alle voorkomende werkzaamheden

Ben je geïnteresseerd stuur dan je motivatie en cv via e-mail:

slagerijplutostraat@hotmail.com