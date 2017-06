Vacature: Sunforce

Sunforce zoekt een Calculator / werkvoorbereider (m/v) Sunforce, gevestigd in Oosthuizen, is een gecertificeerd bedrijf die actief is op de Nederlandse markt voor net-gekoppelde zonnestroom systemen (zonnepanelen). Sunforce biedt totaaloplossingen voor schone energie bij zowel particulieren als bedrijven in heel Nederland.

In verband met toenemende groei van de werkzaamheden zoeken wij op korte termijn een (zelfstandige) calculator / werkvoorbereider met een commerciële instelling.

Functie eisen en informatie:

- Afgeronde MBO / HBO opleiding

- Ervaring op het gebied van elektra en in het bijzonder ervaring met zonnestroom installaties

- Ervaring met AutoCAD, Microsoft Office

- Goede contactuele eigenschappen en beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

- Geen ‘9 tot 5’ mentaliteit

- Flexibel, teamgericht en gemotiveerd

- Stressbestendig en gewend zelfstandig beslissingen te nemen

De funtie? uitdagende werkzaamheden binnen een enthousiast team. Jouw werkzaamheden bestaan uit het calculeren, werkvoorbereiding en het begeleiden van onze opdrachten.

Diversiteit in voorgenoemde werkzaamheden is gegarandeerd door de verschillende projecten binnen ons orderportefeuille. Als leverancier op het gebied van duurzame energie, bieden wij u de mogelijkheden voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Ons bedrijfscultuur is “open deuren” cultuur.

Wat bieden wij?

- Een goed salaris met pensioen regeling

- Een zelfstandige, uitdagende functie met de daarbij behorende verantwoordelijkheden

- Een snelgroeiend jong bedrijf met diverse doorgroeimogelijkheden

Geïnteresseerd? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.

Direct solliciteren! Mail je motivatie met CV naar claudia@sunforce.nl of schrijf naar:

Sunforce BV

T.a.v. Claudia Haye-Bussman

Ambachtsweg 5-N

1474 HV Oosthuizen

Tel: 0299 396072

Wellicht worden wij jouw nieuwe werkgever!

Sollicitaties zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.