Vacature

Vacature: Tandartsen Kennedyplein

TANDARTSEN KENNEDYPLEIN TE PURMEREND

is per direct op zoek naar een Tandartsassistent(e)/ Orthodontie-assistent(e)

Wil je zelfstandig en in teamverband werken? Help je meedenken met je collega's en bruis je van de energie? Dan kan je die energie bij ons kwijt!

Wij zoeken een gedreven gediplomeerde assistent(e) (opleiding tot orthodontie-assistente is bij ons intern mogelijk) voor minimaal 3 dagen per week. Dagen in overleg.

Wij zijn maandag tot en met zaterdag geopend.

Je functie:

- assisteren bij tandheelkundige behandelingen

- omloop werkzaamheden

- assisteren bij of zelfstandig uitvoeren van orthodontische behandelingen

- affiniteit met balie werkzaamheden

Wij bieden:

- een dynamische werkplek in een gezellig team

- state of the art tandheelkunde (oa. digitale tandheelkunde, gebruik van een mondscanner, up to date röntgenapparatuur)

- moderne orthodontische behandelingen: Insignia, Invisalign en Spark

- mogelijkheid tot groei in je functie

Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met curriculum vitae per mail naar:

Tandartsen Kennedyplein

t.a.v. Mw. J.M. Beijer

e-mail: jacqueline@tandartsenkennedyplein.nl