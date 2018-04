Vacature TBE-ZA architecten en ingenieurs

Voel jij je aangetrokken om ons team te versterken? TBE-ZA architecten en ingenieurs uit Volendam zoekt voor de uitbreiding van ons bureau een; telefonist(e) /

receptionist(e)

Taakomschrijving

• Als je bij ons aan de slag gaat als receptionist(e) dan ben je het eerste aanspreekpunt voor klanten;

• Je beantwoordt de telefoon en zorgt dat de bellers

• doorgeschakeld worden naar de juiste personen;

• Daarnaast ontvang je klanten en voorziet ze van een kopje koffie of thee;

• Ook ben je verantwoordelijk voor het agendabeheer en verschillende administratieve taken;



Profiel

• Representatief en een verzorgd voorkomen;

• Je bent dienstverlenend en klantgericht ingesteld;

• Je beschikt over minimaal MBO werk- en denkniveau.

• Ervaring met receptiewerkzaamheden, telefoon-centrales en/of op het hospitality vakgebied strekt tot de aanbeveling.

• Je kunt moeiteloos werken met computerprogramma's zoals MS Office.

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

• Flexibele instelling qua werkhouding en werktijden

• Je ben 24 tot 32 uur beschikbaar;

Ben je geïnteresseerd in deze fulltime betrekking, stuur een mail met je CV naar:

info@tbe-za.nl t.n.v. Bert Verweij.



Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.