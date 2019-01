Vacature: Volendammer Vishandel Kroon

Wij zijn op zoek naar een

ENTHOUSIASTE MEDEWERKER m/v

Voor 3-4 dagen (Zaterdag vrij), het liefst met enige winkelervaring,

in een bloeiend bedrijf in het mooiste winkelcentrum van Amsterdam.

Wij zijn 7 dagen per week open dus als je wilt kan je altijd werken,

ook in de vakanties.