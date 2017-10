Vacature: Woningbouwvereniging Vooruitgang

De Vooruitgang zoekt een

woonconsulent (m/v) Stichting Woningbeheer De Vooruitgang is in beweging en daarom is zij op zoek naar een woonconsulent die graag mee wil werken aan deze uitdaging. Adviseer jij mensen graag over hun mogelijkheden? Help jij bewoners met problemen, ben je rechtvaardig en heb je empathisch vermogen? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Als woonconsulent beschik je over goede communicatieve en sociale vaardigheden. Jij bent de schakel tussen woningzoekenden, bewoners, commissies en sociale instellingen. Hiervoor bouw je ook aan je netwerk, met huurders en met andere maatschappelijke organisaties zoals de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties en de politie. Je durft initiatief te nemen en vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren voor bewoners op maatschappelijk en sociaal gebied. Je adviseert, informeert en bemiddelt bij problemen en conflicten. Daarnaast help je woningzoekenden en zorg je samen met andere organisaties dat maatschappelijke begeleiding aan huurders wordt gegeven.

Voor deze functie is het van belang dat je kennis en ervaring hebt op het gebied van sociaal beheer, schuldhulpverlening en huurrecht.

Wat ga je onder meer doen?

• Berekent de nieuwe huurprijs en stelt de advertentie op voor vrijkomende woningen.

• Bemiddelt bij conflictsituaties inzake leefbaarheid (overlast) en bij huurincasso/betalingsregelingen.

• Verzorgt de aanmeldprocedure en geeft voorlichting aan geïnteresseerden bij nieuwbouwprojecten.

• Realiseert woningruil en geeft voorlichting bij aanvraag urgentie.

• Neemt deel aan diverse overleggen.

• Beantwoordt vragen via telefoon en balie.

Jouw profiel/persoonlijkheid

• Je vindt het prettig om te werken binnen een kleine organisatie in een uniek woningmarktgebied.

• Ervaring in de volkshuisvesting is een pré.

• Je bent zelfstandig, proactief en ondernemend maar ook een teamspeler die vertrouwen wekt.

• Je voelt je verantwoordelijk, bent doel- en oplossingsgericht en daadkrachtig.

• Je beschikt over HBO werk- en denkniveau.

Arbeidsvoorwaarden

• Een uitdagende rol bij een maatschappelijke onderneming met een vooruitstrevende visie.

• Grote mate van verantwoordelijkheid.

• Een contract met uitzicht op een vast dienstverband.

• Een 16-urige werkweek.

• Salaris in schaal G van de CAO Woondiensten.

Over De Vooruitgang

Stichting Woningbeheer De Vooruitgang staat voor het realiseren van goed en met kwaliteit wonen in Edam-Volendam. We streven continu naar een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening voor alle huurders van onze circa 1.150 woningen. We zijn een relatief kleine organisatie die haar naam eer aan doet: we zoeken steeds naar nieuwe manieren om op ontwikkelingen in te spelen. Ons team kenmerkt zich door brede inzetbaarheid en collegialiteit, door de gedrevenheid om samen iets te betekenen voor onze huurders en door een open, klantgerichte instelling.

Contactinformatie

Wil je meer informatie of heb je vragen over deze vacature, neem dan contact op met Claudia Schilder via c.schilder@devooruitgang.com of bel 0299 – 399960. Zij is bereikbaar op dinsdag, woensdag of donderdagochtend.

Sollicitaties kunnen vóór 1 november 2017 worden gestuurd naar c.schilder@devooruitgang.com of naar Stichting Woningbeheer De Vooruitgang, Julianaweg 190, 1131 DL Volendam, t.a.v. mevrouw C. Schilder.



Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.