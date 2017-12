Vacature: Yusen Logistics

Yusen Logistics is een wereldwijd opererende logistieke dienstverlener met air / ocean freight forwarding, distributie, opslag, warehousing en supply chain management in haar dienstenpakket.

De Yusen Logistics Benelux organisatie heeft vestigingen in Nederland, België, Luxemburg, Zweden en Frankrijk. In totaal werken op deze vestigingen ruim 700 medewerkers.

YUSEN LOGISTICS HEEFT EEN VACATURE VOOR EEN:

WAREHOUSE EMPLOYEE

WERKTIJDEN TUSSEN 08.00-17.00 UUR

LOCATIE: EDAM

Wij bieden:

Een uitdagende fulltime functie in het warehouse, waarin u verantwoordelijk bent voor o.a.:

• Het verzorgen van intern transport met heftruck;

• Het controleren van kwantiteit en kwaliteit van inkomende en uitgaande orders / goederen;

• Het controleren van schades aan goederen, verpakking en voertuigen;

• Het palletariseren van goederen;

• Het onderhoud aan transportmiddelen en materialen;

• Het informeren van de supervisor indien er sprake is van calamiteiten;

Wij vragen:

• Een teamspeler op minimaal (V)MBO niveau;

• In bezit van geldig heftruckcertificaat;

• Aantoonbare werkervaring van minimaal 2 jaar;

• Ervaring met het laden en lossen van vrachtauto’s;

• Teamspeler, serviceverlenend, pro-actief, flexibel en accuraat;

• Indiensttreding zo spoedig mogelijk;

• Geen 9-5 mentaliteit.

Yusen Logistics Benelux biedt behalve een informele internationale werksfeer, uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Indien uw opleiding en werkervaring aansluiten op het bovenstaande profiel reageert u dan zo spoedig mogelijk per e-mail of brief met C.V. naar onderstaand adres.



Yusen Logistics (Edam) BV, Expeditiestraat 1, 1135 GB Edam, T.a.v. Jessica Kromhout van der Meer – HR Advisor

E-mail: jessica.maria@bnl.yusen-logistics.com

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met dhr. Hans Ceelie, Warehouse manager. Tel. 06 45644761.

Email: hans.ceelie@bnl.yusen-logistics.com