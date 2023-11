Vacatures | Sportify Kids - Pedagogisch medewerker

Wij zijn opzoek naar pedagogisch talent! Elke dag is een nieuw avontuur: Begin die van jou bij kinderopvang Sportify Kids!

Pedagogisch medewerker

Locatie: BSO SDOB + Bolder - Waterland

20 - 30 uur per week - ma t/m vr



Pedagogisch medewerker

Locatie: KDV De Beertjes - Marken

27 - 36 uur per week - ma t/m do



Pedagogisch medewerker

Locatie: PO Kladdegatjes - Marken

15 uur per week - di, wo, flex-dag

Wil je meer weten over de functie? Bel of mail ons gerust.

Je vragen, CV en motivatie kun je sturen naar personeel@sportifykids.nl

of we zijn telefonisch te bereiken op 06 - 211 374 50

Kijk op onze website: www.sportifykids.nl voor meer vacatures.