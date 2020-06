Partner content

Van gevaarlijke situaties naar veilig langer thuis wonen

Door de vergrijzing, het sluiten van verzorgingshuizen en overheidsbeleid wonen steeds meer senioren tot op hoge leeftijd thuis. Een mooie ontwikkeling voor veel mensen. Echter zijn de woningen vaak ongeschikt, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Helaas overlijden er steeds meer senioren als gevolg van een val – momenteel 13 per dag (AD, 2019). Omdat er te weinig geschikte betaalbare woningen en appartementen voor senioren zijn, is het essentieel om dan de bestaande woning aan te passen zodat veilig langer thuis wonen mogelijk wordt.

Toepassen van valpreventie in huis

Nog altijd staan valpartijen hoog de lijst van seniorenongelukken. Veel van die ongelukken gebeuren in en om huis en kunnen (gedeeltelijk) voorkomen worden door het toepassen van valpreventie in huis. Enkele voorbeelden: het verwijderen van hoogpolige of anderzijds dikke vloerkleden, zorgen voor goede verlichting op alle looproutes, vooral de gang en bij de trap. Het vrij maken van looproutes van onnodige obstakels. Het plaatsen van handgrepen bij de toilet. Een antislipvloer en douchestoel in de badkamer. Meubelverhogers onder bed, bank en leunstoel om opstaan en gaan zitten makkelijker te maken. Een tweede trapleuning of een traplift voor wie meerdere verdiepingen heeft. De mogelijkheden zijn legio.

Toezicht

Toezicht houden is belangrijk, dat blijkt uit onderzoek van informatieplatform Langer Thuis in Huis. Een veel gehoorde angst was om helemaal alleen te komen te zitten, niemand die meer langskomt behalve de thuiszorg. Wat als je bent gevallen en niet meer overeind kunt komen? Ook al zijn de buren en kerkgenoten betrokken. Als je ’s avonds ongelukkig terecht komt, kan het toch voorkomen dat pas de volgende dag iemand langskomt.

Het is uiteraard een utopie te denken dat er ineens veel meer tijd voor verpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers zou komen. Realistischer zijn technische ontwikkelingen. Het dragen van een valalarm kan. Er is ook onderzoek waarbij bewegingssensoren worden ingezet. Wanneer iemand een tijd niet bewogen heeft, wordt er automatisch iemand gewaarschuwd.

Budget moet geen restrictie zijn

In 2020 is de eigen bijdrage van de Wmo maximaal € 19,- per maand. Wie een Wmo-indicatie krijgt kan alle hulp, zorg en hulpmiddelen ontvangen die nodig zijn om langdurig zelfredzaam te blijven in de eigen woning. Het verschilt echter per gemeente hoe de Wmo wordt uitgevoerd.

Een andere optie is de Blijverslening van het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting), een voordelige lening speciaal voor het levensloopbestendige maken van de woning. Wie een eigen woning met grotendeels afbetaalde hypotheek en overwaarde heeft, kan ook kiezen voor een van de verzilveringshypotheken. Daarnaast is het zo dat veel van de genoemde valpreventietips in en om huis, niet duur zijn. Of niet duur hoeven te zijn. Het toilet hoeft niet in het geheel vervangen te worden voor een hogeren. Een toiletverhoger kan ook al helpen. Extra verlichting in het trapgat hoeft niet veel te kosten. Trapliften zijn tweedehands verkrijgbaar, wat een flink bedrag kan schelen.

Eigenwijs

‘Het gaat nog wel, ik hijs mezelf gewoon op aan de trapleuning en ik ga zittend naar beneden.’ Herkenbaar? Ongetwijfeld een veelgehoorde opmerking. In de praktijk worden veel woningaanpassingen pas doorgevoerd nadat er iets is gebeurd. En dat is jammer. De kwaliteit van leven gaat na een val vaak voorgoed achteruit (AMC). Daarom is het belangrijk om ouderen die het nog niet hebben gedaan te wijzen op de mogelijkheden en het belang van het aanpassen van hun woning. Hoewel het uiteraard uiteindelijk aan de persoon zelf is om verantwoordelijkheid te nemen en actie te ondernemen.

Een compleet overzicht van woningaanpassingen om bestaande huizen tot levensloopbestendige woningen om te toveren, is te vinden op Langer Thuis in Huis.