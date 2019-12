2019 was een uitstekend beursjaar en dit is waarom

Het jaar 2019 was een uitstekend jaar voor beleggers. Tijdens het schrijven van deze column tikt de AEX zelfs even 610 punten aan. Dat betekent een jaarwinst van zo’n 25%. Ook in andere delen van de wereld staan aandelenbeurzen flink in de plus. Maar waarom zijn de koersen dit jaar zo hard gestegen?

Een groot deel van het rendement over 2019 werd behaald in de maanden januari en februari. Toen maakten aandelenkoersen een flinke inhaalslag. In 2018 waren de koersen namelijk sterk gedaald, onder andere vanwege de escalerende handelsoorlog tussen de VS en China. Rond de jaarwisseling (2018-2019) veranderde de toon van president Trump. Hij draaide een aantal ingestelde importheffingen terug en ging toch weer in onderhandeling met de Chinese president Xi Jinping. Beleggers reageerden hierop positief, met als gevolg de flinke stijging van aandelenkoersen begin dit jaar. Gedurende het jaar bleven beleggers geloven in een oplossing van het handelsconflict. Hierdoor stegen aandelenkoersen verder. Begin december bereikten de VS en China uiteindelijk een akkoord over een eerste fase van het handelsconflict. Dit akkoord zorgde wederom voor stijgende aandelenkoersen.

Centrale banken droegen in 2019 ook bij aan het positieve sentiment. Zo verlaagde zowel de Amerikaanse als Europese centrale bank haar rentetarieven. De ECB herstartte zelfs haar opkoopprogramma van obligaties. Een lagere rente maakt het lenen van geld om te investeren of te consumeren goedkoper. Bedrijven kunnen hun winstmarges hierdoor verhogen, wat weer gunstig is voor aandelenkoersen.

Tot slot was er natuurlijk nog de Brexit. Een slepend proces waarin de nieuwe ontwikkelingen zich in rap tempo opvolgden. Uiteindelijk stemde Europese leiders in met een nieuwe deadline tot 31 januari 2020. Boris Johnson won daarna de nieuwe verkiezingen en beloofde zijn kiezers de Brexit absoluut voor de nieuwe deadline te voltooien. Hoe beleggers hierop gaan reageren, wordt begin volgend jaar duidelijk.

Voor 2020 zijn de vooruitzichten gunstig. Net als in 2019 is de verwachte wereldwijde economische groei is positief en ook van bedrijven worden opnieuw goede winstcijfers verwacht. In de column van volgende maand zal ik onze marktverwachting bespreken.

